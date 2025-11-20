Двадцать зарубежных брендов намерены прийти в Россию в 2026 году

В России продолжают обсуждать возможное возвращение иностранных брендов одежды. По данным IBC Real Estate, в 2025 году количество международных брендов на российском рынке сократилось почти вдвое по сравнению с 2024 годом. За три квартала в РФ появились десять новых международных брендов: три из Италии (De"Longi, Doucal’s, Kappa), два из Китая (Luisa Wang, Semir), а также Gaissina (Казахстан), Guess Jeans (США), Les Benjamins (Турция), MUA (Белоруссия), PDPaola (Испания). До конца года планируется открытие магазинов двух китайских брендов — Beau Today (обувь) и Roborock (техника и электроника).