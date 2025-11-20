Как подать заявку на ипотеку под 7−9% в Казахстане

Полтора года назад в Казахстане запустили программу «Наурыз», направленную на улучшение жилищных условий граждан. Основная масса участников может оформить ипотеку под 9%, а социально-уязвимые категории — под 7%.
Для Астаны и Алматы максимальная сумма займа составляет 36 млн тенге, для остальных регионов — 30 млн тенге. Первоначальный взнос равен 20%, а при покупке первичного жилья в чистовой отделке — 10%. Участники программы могут купить только новые квартиры, а вторичное жилье доступно лишь в моногородах и сельских населенных пунктах.
Срок ипотеки «Наурыз» составляет 19 лет, и оформить ее могут только казахстанцы, у которых не было своего жилья последние пять лет. У них также должен быть депозит в «Отбасы банке» не менее 2 млн тенге.
Прием заявок на участие в программе обычно проводится в марте, но в ноябре его решили перезапустить и продлить до 1 декабря.
Для подачи заявки на участие в программе нужно авторизоваться на портале «Baspana Market», используя номер телефона и пароль от интернет-банкинга «Отбасы банка». Затем выбрать раздел «Мои заявки» и программу «Наурыз». Если прием заявок еще идет, появится кнопка «Подать заявку».
В заявке нужно указать, где заявитель хочет купить недвижимость и где проживает. На следующей странице выбрать депозит из списка и дать согласие на обработку персональных данных и публикацию информации на сайте банка. Подтвердить личные данные, которые уже заполнены автоматически и могут быть актуализированы на сайте «Электронного правительства».
Система проверит наличие недвижимого имущества у заявителя и его супруга за последние пять лет. Если проверка успешна, остается подписать согласие на участие в программе с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Заявка будет храниться во вкладке «Программа “Наурыз”» в «Моих заявках», и ее статус не должен измениться до 1 декабря. По завершении приема заявлений система произведет ранжирование участников по количеству набранных баллов, и если заявитель попадет в список, проверят его платежеспособность и выдадут кредит.
Таким образом, казахстанцы, подходящие под условия программы «Наурыз», могут подать заявку на ипотеку под 7−9% за несколько минут, не предоставляя дополнительных документов.