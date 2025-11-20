Россиянам назвали способ сэкономить на электричестве зимой

Чтобы сэкономить на электричестве зимой, когда его тратится больше, можно перейти на ночные тарифы. Об этом рассказал замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин для РИА Новости.
Специалист также рекомендовал в зимний период производить замену стандартных ламп на энергосберегающие.
«Независимо от времени года, выгоднее пользоваться электроэнергией по более дешевым тарифам. Так, например, утром и вечером электроэнергия из-за пиковых часов нагрузки дороже, а ночью и в выходные дни — дешевле», — сказал эксперт.
По его словам, не стоит использовать кухонную плиту как обогреватель. Вместо этого лучше приобрести устройство с высоким показателем энергоэффективности.
Как ранее писал KP.RU, с 1 марта 2026 года последний день оплаты жилищно-коммунальных услуг будет перенесен. Теперь платить надо будет 15-го числа каждого месяца.