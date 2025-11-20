Ричмонд
Балынин сказал, кому и на сколько повысят пенсии в 2026 году

Некоторым категориям повысят выплаты дважды.

Источник: Аргументы и факты

Страховые пенсии по старости в 2026 году будут проиндексированы на 7,6%, что выше инфляции, заявил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2026 году страховые пенсии по старости будут проиндексированы темпами выше инфляции — на 7,6%. Причём это увеличение произойдёт с января, а не с февраля, как изначально планировалось», — сказал экономист.

Работающих пенсионеров будет ждать еще одно повышение выплат в августе 2026 года с учетом тех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые были сформированы у работавшего в 2025 году пенсионера.

«Максимальное число ИПК, учитываемых при проведении индексации, составляет 3. Соответственно, сумма будет индивидуальной для каждого. Ожидается, что её максимальный размер составит 470,28 рубля (при стоимости одного ИПК в 156,76 рублей)», — пояснил Балынин.

Ранее россиянам рассказали, как будут рассчитывать больничные в 2026 году.