Развитие порта Осетрово в Усть-Куте обсудили на Международном форуме

Руководство также обсудило обновление причалов на Байкале. Губернатор Приангарья подчеркнул, что это важно для развития туризма, водного транспорта и экономического роста региона. Первый этап работ намечен к завершению к 2030 году, а Росморречфлот окажет экспертную поддержку на этапах реализации проекта.