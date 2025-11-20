Развитие порта Осетрово в Усть-Куте обсудили на Международном форуме. Чтобы нарастить объемы перевозок, требуется комплексное решение задач, связанных с модернизацией портовых сооружений, обновлением судов и углублением дна реки Лена. Эти вопросы обсудили руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко с главой Приангарья Игорем Кобзевым.
— Для нас ключевая задача — создать устойчивую логистику, включающую пассажирские и грузовые перевозки по реке Лене. Это нужно для развития экономики и обеспечения жизнедеятельности удаленных территорий, — подчеркнул губернатор Иркутской области.
На реке Лене порт Осетрово является важным транспортным узлом, поддерживающим северные территории Иркутской области и Якутии. Он служит перегрузочным пунктом для нефтегазовых предприятий и обеспечивает доступ к международному транспортному коридору «Восток — Запад».
Руководство также обсудило обновление причалов на Байкале. Губернатор Приангарья подчеркнул, что это важно для развития туризма, водного транспорта и экономического роста региона. Первый этап работ намечен к завершению к 2030 году, а Росморречфлот окажет экспертную поддержку на этапах реализации проекта.