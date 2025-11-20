Украинская онлифанщица прочла лекцию в университете на тему заработка

23-летняя модель украинского происхождения Ариель Данилюк, известная благодаря платформе OnlyFans, стала гостьей лекции в Вашингтонском университете. На мероприятии присутствовали около 1200 студентов, сообщил Maxim.
По данным организаторов, выступление было посвящено темам цифровой экономики, созданию онлайн-персонажа и психологическим последствиям жизни в сексуализированных интернет-пространствах. Данилюк рассказывала о собственном опыте работы в сети и особенностях современного контент-рынка.
Как выяснилось, за последний год модель заработала более 300 тысяч долларов благодаря своим соцсетям. Во время лекции она привела показательные истории из личной практики. В частности, рассказала, что один из подписчиков предлагал ей 10 тысяч долларов за отправку ее естественных отходов жизнедеятельности.
В соцсетях Данилюк демонстрирует приобретённый за 3,5 миллиона долларов дом и автомобиль Brabus стоимостью около 500 тысяч. По её словам, основные доходы обеспечивают примерно 250 тысяч подписчиков, покупающих доступ к откровенному контенту на OnlyFans.
Ариель проживает, предположительно, в Сиэтле (США) и ведёт блог, где публикует откровенные фото и рассказывает о работе в индустрии для взрослых, пластических операциях и собственной онлайн-активности.
