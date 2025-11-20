Россия и Индия ищут способы обхода западных санкций при поставках нефти

Также он отметил, что, несмотря на препятствия со стороны Запада, Россия готова и дальше предлагать Индии выгодные условия покупки энергоносителей. По его словам, для продолжения сотрудничества были выстроены новые платежные механизмы и налажено обеспечение страховым покрытием морских грузов. Он также добавил, что в будущем спрос на нефть в Индии будет увеличиваться. Согласно информации Международного энергетического агентства, к 2035 году он возрастет на 37%.