Россия и Индия ищут способы обхода западных санкций при поставках нефти

Москва и Нью-Дели продолжают искать способы обхода западных санкций при поставках нефти. По словам посла РФ в республике Дениса Алипова, Россия остается одним из основных партнеров Индии в нефтегазовой сфере — ее доля на индийском рынке нефти превышает 30%.

Доля России на индийском рынке нефти составляет более 30%

«Индийское руководство неоднократно подчеркивало, что для Индии в приоритете всегда остается экономическая целесообразность. Поэтому исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных партнеров в этой сфере для южноазиатской республики», — заявил Алипов РИА Новости.

Также он отметил, что, несмотря на препятствия со стороны Запада, Россия готова и дальше предлагать Индии выгодные условия покупки энергоносителей. По его словам, для продолжения сотрудничества были выстроены новые платежные механизмы и налажено обеспечение страховым покрытием морских грузов. Он также добавил, что в будущем спрос на нефть в Индии будет увеличиваться. Согласно информации Международного энергетического агентства, к 2035 году он возрастет на 37%.

В декабре планируется официальный визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели. Это будет его первая поездка в Индию с момента начала специальной военной операции на Украине. Визит привлечет внимание Вашингтона, поскольку США предпринимают шаги, чтобы убедить Индию отказаться от закупок российской нефти. Предполагается, что в ходе визита Путин проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает «Общественная служба новостей».

