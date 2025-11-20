Россия на 16% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию

Трубопроводный экспорт газа из России в Турцию в январе-сентябре 2025 года составил 16 млрд куб. м. Это на 16% превысило показатель за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные статистики турецкого энергетического регулятора EPDK.
Уточняется, что сентябрьский импорт турецкого газа из России по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» достиг 1,45 млрд куб. м.
В 2024 году Россия нарастила трубопроводный экспорт газа в Турцию на 2,6% — до уровня свыше 21 млрд куб. м. С учетом поставок СПГ совокупные поставки российского газа в эту страну превысили 21,5 млрд куб. м.
Напомним, что за сентябрьский период среди стран Евросоюза Венгрия заняла первое место по объему закупок российского газа. Наибольший же рост показали Нидерланды, где импорт вырос почти в три раза.