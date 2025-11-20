Россия на 16% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию

Трубопроводный экспорт газа из России в Турцию в январе-сентябре 2025 года составил 16 млрд куб. м. Это на 16% превысило показатель за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные статистики турецкого энергетического регулятора EPDK.