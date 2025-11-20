МНС Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом

Дмитрий Кийко уточнил, что для квартиры более 150 квадратных метров сумма налога будет удваиваться в сравнении со стандартной стоимостью квадратного метра. Он отметил, что для квартиры более 250 квадратных метров ставка по налогу будет в три раза больше. По словам министра по налогам и сборам, при учете относительно небольшого базового налога, все равно суммы окажутся небольшими, которые уплачиваются один раз в год.