МНС Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом

МНС сказало белорусам, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом.

Источник: Комсомольская правда

МНС Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом. Подробности в интервью «Первого информационного телеканала» озвучил министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко.

— На следующий год предложено в отношении объектов недвижимости, которые имеют относительно большую площадь (если это дома, это свыше 200 — 300 квадратных метров, а по квартирам — свыше 150 — 250 квадратных метров), применить более высокую расчетную ставку, — уточнил глава МНС.

Дмитрий Кийко уточнил, что для квартиры более 150 квадратных метров сумма налога будет удваиваться в сравнении со стандартной стоимостью квадратного метра. Он отметил, что для квартиры более 250 квадратных метров ставка по налогу будет в три раза больше. По словам министра по налогам и сборам, при учете относительно небольшого базового налога, все равно суммы окажутся небольшими, которые уплачиваются один раз в год.

Ранее МНС заявило о налоге для тысячи супербогатых белорусов.

Тем временем в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.

Кроме того, новая повышенная ставка подоходного налога может появиться в Беларуси.