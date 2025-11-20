Ричмонд
Семи городам Свердловской области простят долги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября, ФедералПресс. Семь свердловских городов смогут изменить условия возврата долгов областному бюджету, общая задолженность которых составляет более 1,2 млрд рублей. Реструктуризация утверждена решением регионального правительства.

«В список вошли Ирбит (25 млн рублей), Каменск-Уральский (420 млн рублей), Кушва (37,5 млн), Нижняя Тура (33,3 млн), Нижний Тагил (почти 580 млн) и Серов (146 млн рублей)», — сообщает КП-Екатеринбург.

Городские администрации взяли бюджетные займы в 2021—2022 годах, чтобы погасить старые долги, но столкнулись с трудностями при выполнении графика погашения. В связи с этим они попросили изменить условия выплаты кредитов.

Долг разделят на три равные доли: первую треть планируется вернуть до конца 2029 года почти без процентов (всего 0,1%), вторую — постепенно погашать с 2030 по 2036 годы, а третью возможно простить, если деньги пойдут на реализацию социальных проектов. Стороны обязаны подписать соответствующие договоры до 20 ноября 2025 года.