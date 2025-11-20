Семи городам Свердловской области простят долги

«В список вошли Ирбит (25 млн рублей), Каменск-Уральский (420 млн рублей), Кушва (37,5 млн), Нижняя Тура (33,3 млн), Нижний Тагил (почти 580 млн) и Серов (146 млн рублей)», — сообщает КП-Екатеринбург.
Городские администрации взяли бюджетные займы в 2021—2022 годах, чтобы погасить старые долги, но столкнулись с трудностями при выполнении графика погашения. В связи с этим они попросили изменить условия выплаты кредитов.
Долг разделят на три равные доли: первую треть планируется вернуть до конца 2029 года почти без процентов (всего 0,1%), вторую — постепенно погашать с 2030 по 2036 годы, а третью возможно простить, если деньги пойдут на реализацию социальных проектов. Стороны обязаны подписать соответствующие договоры до 20 ноября 2025 года.