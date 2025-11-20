Застройщики Новосибирска сократили строительный задел на 1600 квартир за 3 месяца

«Выхолащивание закона о проектном финансировании в части гарантий дольщикам за счет перманентного моратория на срыв сроков ввода и ограничений максимального размера штрафа, приведет к тому, что суммарная товарная полка застройщиков, где можно покупать без риска, снизится в два, а то и в 3 раза», — говорится в сообщении телеграм-канала.