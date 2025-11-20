Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застройщики Новосибирска сократили строительный задел на 1600 квартир за 3 месяца

Параллельно ряд застройщиков столкнулся с проблемами в получении проектного финансирования.

Источник: Om1 Новосибирск

Рынок новостроек Новосибирской агломерации демонстрирует тревожную тенденцию: на протяжении трех месяцев подряд продажи квартир стабильно опережают темпы ввода нового жилья. С августа по октябрь застройщики вывели на рынок 3 682 квартиры, в то время как было реализовано 5 300 объектов. Это привело к сокращению строительного задела на 1600 квартир, сообщает телеграм-канал «РОП | НОВОСИБИРСК | Рейтинги. Оценки. Прогнозы».

Несмотря на то, что данное снижение на фоне общего объема предложения кажется незначительным, эксперты предупреждают о его серьезных последствиях. Ситуация усугубляется рядом негативных факторов, включая растущее число расторжений договоров по инициативе дольщиков и увеличение доли объектов, строящихся с существенным нарушением сроков.

Параллельно ряд застройщиков столкнулся с проблемами в получении проектного финансирования. В совокупности эти процессы приводят к тому, что строительный задел региона становится менее качественным по сравнению с показателями годичной давности, что создает риски для дальнейшей стабильности рынка.

«Выхолащивание закона о проектном финансировании в части гарантий дольщикам за счет перманентного моратория на срыв сроков ввода и ограничений максимального размера штрафа, приведет к тому, что суммарная товарная полка застройщиков, где можно покупать без риска, снизится в два, а то и в 3 раза», — говорится в сообщении телеграм-канала.