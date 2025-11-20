Ричмонд
Дома снесут ради детского сада в Астане: опубликован список адресов

В Астане ради строительства детского сада снесут жилые дома. Под изъятие попадает 22 земельных участка, их выкупят у владельцев, передает Krisha.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщает портал, общая площадь участка под строительство детсада — более 1,1 гектара. Согласно постановлению, на которое ссылается портал, принудительное отчуждение участков продлится с 10 ноября 2025 года по 10 ноября 2026 года. Изымать будут земельные участки, расположенные в районе Сарыарка, на пересечении улиц М. Дулатова и Ә. Диваева.

Собственники получат письменное уведомление от Управления жилья и жилищной инспекции Астаны. После этого в течение 15 дней нужно начать согласительные процедуры с городскими властями. Всем собственникам участков выплатят компенсацию.

Портал публикует также адреса участков, подлежащих выкупу:

  • Пер. Барқытбел, д. 33.

  • Ул. Әбубәкір Диваев, д. 16.

  • Пер. Барқытбел, д. 35.

  • Ул. Әбубәкір Диваев, д. 18, кв. 1.

  • Пер. Барқытбел, д. 37.

  • Ул. Әбубәкір Диваев, д. 18, кв. 2.

  • Пер. Барқытбел, д. 39.

  • Ул. Әбубәкір Диваев, д. 20/1.

  • Пер. Барқытбел, д. 41.

  • Ул. Әбубәкір Диваев, д. 22.

  • Пер. Барқытбел, д. 45.

  • Ул. Әбубәкір Диваев, д. 24.

  • Пер. Барқытбел, уч. 43а.

  • Ул. Мыржакыпа Дулатова, д. 32.

  • Пер. Оғыланды, уч. 18 м.

  • Ул. Мыржакыпа Дулатова, д. 34.

  • Ул. Әбубәкір Диваев, д. 12.

  • Ул. Мыржакыпа Дулатова, д. 36.

  • Ул. Әбубәкір Диваев, д. 14.

  • Ул. Мыржакыпа Дулатова, д. 34а.