Дома снесут ради детского сада в Астане: опубликован список адресов

Как сообщает портал, общая площадь участка под строительство детсада — более 1,1 гектара. Согласно постановлению, на которое ссылается портал, принудительное отчуждение участков продлится с 10 ноября 2025 года по 10 ноября 2026 года. Изымать будут земельные участки, расположенные в районе Сарыарка, на пересечении улиц М. Дулатова и Ә. Диваева.
Собственники получат письменное уведомление от Управления жилья и жилищной инспекции Астаны. После этого в течение 15 дней нужно начать согласительные процедуры с городскими властями. Всем собственникам участков выплатят компенсацию.
Портал публикует также адреса участков, подлежащих выкупу:
Пер. Барқытбел, д. 33.
Ул. Әбубәкір Диваев, д. 16.
Пер. Барқытбел, д. 35.
Ул. Әбубәкір Диваев, д. 18, кв. 1.
Пер. Барқытбел, д. 37.
Ул. Әбубәкір Диваев, д. 18, кв. 2.
Пер. Барқытбел, д. 39.
Ул. Әбубәкір Диваев, д. 20/1.
Пер. Барқытбел, д. 41.
Ул. Әбубәкір Диваев, д. 22.
Пер. Барқытбел, д. 45.
Ул. Әбубәкір Диваев, д. 24.
Пер. Барқытбел, уч. 43а.
Ул. Мыржакыпа Дулатова, д. 32.
Пер. Оғыланды, уч. 18 м.
Ул. Мыржакыпа Дулатова, д. 34.
Ул. Әбубәкір Диваев, д. 12.
Ул. Мыржакыпа Дулатова, д. 36.
Ул. Әбубәкір Диваев, д. 14.
Ул. Мыржакыпа Дулатова, д. 34а.