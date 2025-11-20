Дома снесут ради детского сада в Астане: опубликован список адресов

Как сообщает портал, общая площадь участка под строительство детсада — более 1,1 гектара. Согласно постановлению, на которое ссылается портал, принудительное отчуждение участков продлится с 10 ноября 2025 года по 10 ноября 2026 года. Изымать будут земельные участки, расположенные в районе Сарыарка, на пересечении улиц М. Дулатова и Ә. Диваева.