Новосибирские компании активно инвестируют в кибербезопасность

В целом по России затраты на кибербезопасность составили 209 миллиардов рублей, что на 21% больше, чем в прошлом году, с средними расходами 800 тысяч рублей на компанию. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске мошенники вымогают деньги на «операции» кошек.