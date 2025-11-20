Новосибирские компании активно инвестируют в кибербезопасность

Для сравнения, красноярские компании вложили 2,5 миллиарда рублей (+76%), в среднем по 460,5 тысячи на компанию. Иркутская область потратила 1,1 миллиарда рублей (+5%), а Кемеровская область — 588 миллионов (+22,5%).
Некоторые регионы, такие как Республика Алтай (-69,5% до 18,5 млн) и Томская область (-29% до 724 млн), сократили расходы.
В целом по России затраты на кибербезопасность составили 209 миллиардов рублей, что на 21% больше, чем в прошлом году, с средними расходами 800 тысяч рублей на компанию.