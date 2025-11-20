Новосибирская область получит 25,5 млрд рублей из федерального бюджета

Об этом в видеообращении к депутатам заксобрания заявил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, сообщает корреспондент ТАСС.
По его словам, значительная часть средств будет направлена на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. На дорожное строительство заложено свыше 14 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд — на улучшение улично-дорожной сети Академгородка.
Кроме того, в ближайшие три года в проект бюджета включено финансирование строительства девяти школ в Новосибирске, где сохраняется острая нехватка мест. Это позволит создать 7,5 тысячи новых учебных мест. Также предусмотрены средства на капремонт 35 школ в 2026—2027 годах.
На горячее питание учеников начальных классов планируется направить около 5 млрд рублей в течение трёх лет, 8,3 млрд рублей — на ежемесячные выплаты за классное руководство. Более 900 млн рублей заложено на выполнение социальных контрактов, почти 3 млрд — на модернизацию ЖКХ.