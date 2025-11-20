Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская область получит 25,5 млрд рублей из федерального бюджета

Проект федерального бюджета предусматривает выделение Новосибирской области около 25,5 млрд рублей межбюджетных трансфертов.

Источник: Freepik

Об этом в видеообращении к депутатам заксобрания заявил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, сообщает корреспондент ТАСС.

По его словам, значительная часть средств будет направлена на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. На дорожное строительство заложено свыше 14 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд — на улучшение улично-дорожной сети Академгородка.

Кроме того, в ближайшие три года в проект бюджета включено финансирование строительства девяти школ в Новосибирске, где сохраняется острая нехватка мест. Это позволит создать 7,5 тысячи новых учебных мест. Также предусмотрены средства на капремонт 35 школ в 2026—2027 годах.

На горячее питание учеников начальных классов планируется направить около 5 млрд рублей в течение трёх лет, 8,3 млрд рублей — на ежемесячные выплаты за классное руководство. Более 900 млн рублей заложено на выполнение социальных контрактов, почти 3 млрд — на модернизацию ЖКХ.