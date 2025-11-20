Новосибирская область получит 25,5 млрд рублей из федерального бюджета

Кроме того, в ближайшие три года в проект бюджета включено финансирование строительства девяти школ в Новосибирске, где сохраняется острая нехватка мест. Это позволит создать 7,5 тысячи новых учебных мест. Также предусмотрены средства на капремонт 35 школ в 2026—2027 годах.