На Ямале утвердили бюджет на три года: на что потратят деньги

Значительный блок расходов направят на здравоохранение. 2026 год в округе объявлен Годом здоровья. Власти планируют продолжить строительство и ремонт медучреждений, оснащение их оборудованием и санитарным транспортом. В регионе уже построено 28 больниц, поликлиник и ФАПов, еще около 30 объектов находятся в стройке и проектировании, шесть из них должны открыть в 2026 году. Сохранятся программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и региональные проекты по привлечению медиков, а также гарантированный объем лекарственного обеспечения для 148 тысяч льготников. Отдельными строками предусмотрены расходы на реабилитацию участников СВО и диспансеризацию ветеранов боевых действий.