Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области зафиксировали дефицит поваров и пекарей

На одну вакансию для таких специалистов приходится лишь 2,3 резюме.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области зафиксировали дефицит поваров, пекарей и кондитеров. Сейчас на одну вакансию для таких специалистов приходится лишь 2,3 резюме, и это при норме от четырех резюме на вакансию. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

— Хотя с начала года этот индекс и вырос на 0,7 п.п., работодателям в регионе явно не хватает специалистов этой квалификации, — отметили аналитики.

Всего с января по ноябрь в Сибири для поваров, пекарей и кондитеров было открыто 26,7 тысячи вакансий, и 19 процентов из них — в Новосибирской области. Медиана зарплатных предложений для данных специалистов в регионе составила 63,4 тысячи рублей. При этом соискатели хотели бы получать 65,5 тысячи рублей.