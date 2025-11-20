В Новосибирской области зафиксировали дефицит поваров и пекарей

В Новосибирской области зафиксировали дефицит поваров, пекарей и кондитеров. Сейчас на одну вакансию для таких специалистов приходится лишь 2,3 резюме, и это при норме от четырех резюме на вакансию. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
— Хотя с начала года этот индекс и вырос на 0,7 п.п., работодателям в регионе явно не хватает специалистов этой квалификации, — отметили аналитики.
Всего с января по ноябрь в Сибири для поваров, пекарей и кондитеров было открыто 26,7 тысячи вакансий, и 19 процентов из них — в Новосибирской области. Медиана зарплатных предложений для данных специалистов в регионе составила 63,4 тысячи рублей. При этом соискатели хотели бы получать 65,5 тысячи рублей.