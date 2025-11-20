Tesla Education вернет деньги обманутым родителям

Руководство центра заявило, что никуда не скрывается и пытается решить конфликт. При этом компания отрицает обвинения в мошенничестве и настаивает на том, что персонал не нарушал правил.
«Хотим четко и ясно заявить, что компания никогда не действовала как мошенники или в каких-либо корыстных интересах. Сотрудники действовали строго в рамках служебных инструкций и регламентов. Просим отнестись к этому с пониманием. Также вновь подтверждаем, что все обязательства компании перед родителями будут выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении.
Tesla Education пообещал не затягивать процесс. В компании уточнили, что уже на следующей неделе каждый родитель получит индивидуальный график выплат с точными сроками возврата средств.
«Понимаем и разделяем ваше беспокойство и эмоции. Ситуация тяжелая, но компания просит вас сохранять спокойствие и терпение. Никто не останется без решения. По решению вопроса возвратов и графика выплат с вами свяжутся сотрудники отдела по работе с клиентами», — заверили в образовательном центре.
Для решения вопроса возвратов и получения графика выплат центр предоставил контакты отдел по работе с клиентами
Ранее пострадавшие рассказали, что заплатили от 500 тыс. до 1,5 млн тенге. Родители жаловались, что занятия постоянно отменяли, преподаватели не приходили, а качество оказалось низким. Когда они расторгли договоры, то деньги им не вернули. Позже полиция Алматы начала досудебное расследование по заявлению родителей.