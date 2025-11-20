В новосибирском аэропорту запустили новые рулежные дорожки

«Их ввод в эксплуатацию позволит сократить для воздушных судов время руления от перрона до искусственной взлетно-посадочной полосы — и обратно для осуществления взлетно-посадочных операций», — пояснили в региональном правительстве.
Предполагается, что благодаря проекту пропускная способность ИВПП-2 возрастет с нынешних девяти самолетовылетов в час до 17. Это открывает перспективу и дальнейшего роста пассажирских и грузовых авиационных перевозок через этот аэропорт.
Модернизация «Толмачево» началась в 2019 году. Это работы продолжатся и в будущем году.
