Около восьми тысяч белорусов зарабатывают свыше 200 000 рублей в месяц

Глава МНС уточнил, что сейчас нельзя сказать, что это уже окончательное решение, идет обсуждение. Он допустил вероятность, что какие-то варианты в пределах предложенной системы будут. И допустил подвижки в ту или иную сторону. Вместе с тем Дмитрий Кийко не исключил и того, что могут измениться и налоговая ставка, и предлагаемый размер дохода. Однако, заявил он, это незначительная категория лиц — меньше тысячи белорусов.