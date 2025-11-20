Около восьми тысяч белорусов зарабатывают свыше 200 000 рублей в месяц

Как заметил в эфире «Первого информационного телеканала» министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко, уже можно оценить меры подоходного налога по повышенной ставке. В частности, он отметил, что в 2025 году доходы за 2024-й, попавшие под повышенную ставку 25% (речь идет про доходы более 200 000 рублей), задекларировало без малого восемь тысяч белорусов.
— Если мы берем в масштабах страны трудоспособное население, то у нас почти 4,5 миллиона человек, и 8 тысяч — это незначительная категория, она практически абсолютное большинство плательщиков, физических лиц не затронула — уточнил Дмитрий Кийко.
По его словам, данная категория граждан дала возможность сформировать дополнительные доходы от подоходного налога в размере 200 млн рублей. Министр по налогам и сборам подчеркнул: это довольно серьезная сумма, она полностью поступила в местные бюджеты.
Кийко отметил, что, анализируя полученный результат, думают над возможностью, чтобы предложить еще более глубокую дифференциацию:
— С учетом масштабов тех доходов, которые формируются у отдельных категорий, на сегодня она сформулирована как повышенная ставка в размере 40% в отношении доходов свыше 600 тысяч рублей.
Глава МНС уточнил, что сейчас нельзя сказать, что это уже окончательное решение, идет обсуждение. Он допустил вероятность, что какие-то варианты в пределах предложенной системы будут. И допустил подвижки в ту или иную сторону. Вместе с тем Дмитрий Кийко не исключил и того, что могут измениться и налоговая ставка, и предлагаемый размер дохода. Однако, заявил он, это незначительная категория лиц — меньше тысячи белорусов.
— Но, опять же, оценивая эффект, он может быть равен эффекту от декларирования доходов гражданами по ставке 25%. То есть мы можем таким образом удвоить эту сумму. Если мы говорим, что сегодня 200 млн рублей поступило — возможно до Br400 млн. Это достаточно для местных бюджетов серьезные деньги, — обратил внимание министр по налогам и сборам Беларуси.
