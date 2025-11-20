Стало известно, сколько стоит самая многокомнатная квартира в Москве

По словам риелторов, основной спрос на многокомнатные квартиры формируют большие семьи. При нескольких детях или проживании нескольких поколений требуется отдельное пространство для каждого — это снижает бытовые конфликты и сохраняет спокойный режим в доме. Дополнительные комнаты востребованы и у тех, кто работает удалённо: отдельный кабинет решает вопрос видеозвонков и концентрации.