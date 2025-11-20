Стало известно, сколько стоит самая многокомнатная квартира в Москве

В столице обнаружен самый многокомнатный объект рынка недвижимости — семикомнатная квартира в Ясенево. Стоимость — 34 млн рублей. Об этом рассказали риэлторы, на слова которых ссылается ТАСС.
По информации агентств, жильё площадью 173,7 кв. м представляет собой три объединённые квартиры. Планировка рассчитана на большую семью: несколько изолированных зон, просторная столовая, рабочие места, три санузла, три лоджии и кухня почти 21 кв. м.
Следом в рейтинге идёт шестикомнатная квартира в Раменках. Площадь — 251,2 кв. м, цена — 89,9 млн рублей. Объект расположен в доме 1998 года, включает кухню-гостиную, спортивную комнату, библиотеку, две гостиные, спальню, три санузла и три лоджии.
Третью строчку занимает квартира в Медведкове: 151 кв. м за 35 млн рублей. Здесь объединены две квартиры на 22-м этаже, предусмотрены две лоджии и просторный холл.
Четвёртая позиция — шесть комнат на Проспекте Мира. Площадь — 108 кв. м, цена — 36,1 млн рублей. Дом расположен на закрытой территории. Высокие потолки — около четырёх метров, семь окон, первый этаж.
Замыкает пятёрку шестикомнатная квартира площадью 128,2 кв. м в районе Калужской. Цена — 37,5 млн рублей. Панорамные окна, три санузла. По виду объектов интерьера предполагается, что жильё использовалось как коливинг: одинаковые комнаты, простая мебель, ориентир на группу арендаторов.
По словам риелторов, основной спрос на многокомнатные квартиры формируют большие семьи. При нескольких детях или проживании нескольких поколений требуется отдельное пространство для каждого — это снижает бытовые конфликты и сохраняет спокойный режим в доме. Дополнительные комнаты востребованы и у тех, кто работает удалённо: отдельный кабинет решает вопрос видеозвонков и концентрации.
Интерес к подобным объектам проявляют и инвесторы, рассчитывающие на сдачу жилья по комнатам. Доходность в таком формате выше, чем при аренде всей квартиры, но спрос на подобные варианты ограничен.
