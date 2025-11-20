Пока ещё тёлки: в Казахстан на заработки отправились 330 калининградских бурёнок

Из Калининградской области в Казахстан отправились 330 породистых нетелившихся коров голштинской чёрно-пёстрой породы. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Перед отправкой бурёнок проверили специалисты ветеринарной службы, в том числе, сверив их электронные паспорта.
«Также были проинспектированы условия транспортировки, общее состояние животных, пригодность к дальнейшей перевозке и санитарное состояние транспортного средства», — уточнили в службе.
В Россельхознадзоре добавили, что с начала 2025 года в Казахстан из Калининградской области отправили уже более 1 300 коров.
Калининградские аграрии закупили в Казахстане 21 тыс. тонн семян рапса.