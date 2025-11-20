Ричмонд
Пока ещё тёлки: в Казахстан на заработки отправились 330 калининградских бурёнок

С начала года в Центральную Азию продали 1 300 коров.

Источник: Клопс.ru

Из Калининградской области в Казахстан отправились 330 породистых нетелившихся коров голштинской чёрно-пёстрой породы. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Перед отправкой бурёнок проверили специалисты ветеринарной службы, в том числе, сверив их электронные паспорта.

«Также были проинспектированы условия транспортировки, общее состояние животных, пригодность к дальнейшей перевозке и санитарное состояние транспортного средства», — уточнили в службе.

В Россельхознадзоре добавили, что с начала 2025 года в Казахстан из Калининградской области отправили уже более 1 300 коров.

Калининградские аграрии закупили в Казахстане 21 тыс. тонн семян рапса.