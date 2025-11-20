Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти половина воронежцев рассчитывает на «тринадцатую зарплату»

49% работающих горожан надеются получить годовую премию, которую планируют потратить на отпуск.

Источник: Комсомольская правда

Каждый второй работающий житель Воронежа (49%) ожидает в конце года получить «тринадцатую зарплату» или годовую премию. Таковы данные исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Еще 41% респондентов не надеется на дополнительные выплаты.

Исследование выявило несколько четких социально-демографических тенденций. Так, среди мужчин доля ожидающих премию составила 54%, что значительно выше, чем среди женщин (44%). Наиболее оптимистично настроена молодежь до 35 лет — на бонусы рассчитывают 55% респондентов этой категории. С увеличением возраста уверенность в получении выплат падает: среди горожан старше 45 лет таких лишь 40%.

Вероятность получения премии также коррелирует с уровнем дохода и образования. Среди обладателей высшего образования на дополнительные деньги в конце года надеются 52%, а среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 43%. Наибольшая доля оптимистов (65%) сосредоточена среди воронежцев с заработной платой от 150 тысяч рублей в месяц.

Главной статьей расходов для 20% опрошенных стали отпуск и путешествия. На втором месте по популярности — погашение кредитов и долгов (16%). Еще 12% горожан направят деньги на общие нужды семьи, а по 10% — на текущие расходы или ремонт. Накопления планируют сделать 8% респондентов, столько же — потратить на подарки. Меньшинство опрошенных намерено вложить средства в обучение (3%) или медицинские услуги (2%).