Почти половина воронежцев рассчитывает на «тринадцатую зарплату»

Главной статьей расходов для 20% опрошенных стали отпуск и путешествия. На втором месте по популярности — погашение кредитов и долгов (16%). Еще 12% горожан направят деньги на общие нужды семьи, а по 10% — на текущие расходы или ремонт. Накопления планируют сделать 8% респондентов, столько же — потратить на подарки. Меньшинство опрошенных намерено вложить средства в обучение (3%) или медицинские услуги (2%).