Почти половина воронежцев рассчитывает на «тринадцатую зарплату»

Каждый второй работающий житель Воронежа (49%) ожидает в конце года получить «тринадцатую зарплату» или годовую премию. Таковы данные исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Еще 41% респондентов не надеется на дополнительные выплаты.
Исследование выявило несколько четких социально-демографических тенденций. Так, среди мужчин доля ожидающих премию составила 54%, что значительно выше, чем среди женщин (44%). Наиболее оптимистично настроена молодежь до 35 лет — на бонусы рассчитывают 55% респондентов этой категории. С увеличением возраста уверенность в получении выплат падает: среди горожан старше 45 лет таких лишь 40%.
Вероятность получения премии также коррелирует с уровнем дохода и образования. Среди обладателей высшего образования на дополнительные деньги в конце года надеются 52%, а среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 43%. Наибольшая доля оптимистов (65%) сосредоточена среди воронежцев с заработной платой от 150 тысяч рублей в месяц.
Главной статьей расходов для 20% опрошенных стали отпуск и путешествия. На втором месте по популярности — погашение кредитов и долгов (16%). Еще 12% горожан направят деньги на общие нужды семьи, а по 10% — на текущие расходы или ремонт. Накопления планируют сделать 8% респондентов, столько же — потратить на подарки. Меньшинство опрошенных намерено вложить средства в обучение (3%) или медицинские услуги (2%).