Свердловский суд не признал решение иностранного суда по уральскому предприятию

Особое внимание в материалах дела было уделено сделке по покупке «Полипластом» у холдинга MidUral акций предприятия «Русский хром 1915» (другое название «Хромпика» — прим. ред.). Перед сделкой продавцы не известили новых владельцев актива о судебном споре, проходившем в Люксембурге, а также об уже вынесенном решении по нему. Постановление зарубежного суда было утверждено 19 октября 2022 года — до перехода прав собственности от MidUral к «Полипласту».