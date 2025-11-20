В Башкирии откроют новые технопарки

Общий объем инвестиций в объект составит 1,4 миллиарда рублей.
Также в марте 2026 года в регионе откроют радиоэлектронный технопарк «РВ-1», из регионального бюджета в который вложено 96 млн руб. субсидий, из федерального — 504 млн.
Кроме того, на территории Башкирии заработают технопарк «Белебеевский» с общим объемом вложений в 5,2 млрд руб. и частный индустриальный парк «Промышленный» с планируемым созданием 475 новых рабочих мест и включением 12 резидентов к 2030 году.
Александр Шельдяев отметил, что сегодня в республике зарегистрировано 12 индустриальных и 19 технопарков — с 2019 года их число выросло в 4 раза.
«Мы абсолютные лидеры в России по развитию кластеров, их у нас 25, включая машиностроительный промышленный, лесопромышленные, кластер производителей детских товаров и игрушек, кластер медицинской и фармацевтической промышленности, агропромышленный и другие», — подчеркнул вице-премьер РБ.
По информации директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, на Башкортостан приходится четверть всех кластеров страны и более 70% от общего числа в Приволжском федеральном округе.
«Башкирия — один из немногих субъектов страны, где действуют региональные меры поддержки. А недавно республика стала лидером в первом национальном рейтинге субъектов по уровню кластерного развития», — напомнил Лабудин.