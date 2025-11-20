В Прикамье снова снизились цены на бензин

За неделю с 11 по 17 ноября цены на топливо изменились в 35 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Хакасия (+5,3%). Снижение стоимости было зафиксировано в 42 регионах, более всего в Республике Калмыкия и Кабардино-Балкарской Республике (-2,2%). В Москве и Санкт-Петербурге изменение цен на бензин составило +0,1%.