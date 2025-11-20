На Ямале выросли цены на товары и услуги, но остались ниже общероссийских показателей

Лидером подорожания в ЯНАО стала рыба.
С января по сентябрь текущего года на Ямале отмечался прирост среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ). Показатели в округе составили 7%. Несмотря на рост по основным параметрам, средние показатели оказались ниже общероссийских (9%). Данные по ИПЦ сообщили на четвертом заседании Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва.
Прирост цен на продовольственные товары.
За указанный период цены на продовольственные товары в ЯНАО выросли на 8,4%. Этот показатель отражает общую тенденцию, которая затрагивает различные группы продуктов. Цены на рыбу увеличились на 21,8%, молочные продукты выросли на 14,4%. Цены на мясо повысились на 12,5%. Стоимость овощей увеличилась на 9,5%.
Прирост цен на непродовольственные товары.
Прирост цен на непродовольственые товары в ЯНАО составил 4,8%. Цены на бензин увеличились на 10,5%. Стоимость стройматериалов выросла на 7,4%. Цены на медикаменты повысились на 5,9%.
Прирост цен на услуги.
Значительный прирост с января по сентябрь наблюдался и в сфере услуг — на 10,4%. Стоимость услуг пассажирского транспорта увеличилась на 25,8%. Цены на сотовую связь выросли на 16,8%. Рост стоимости медицинских услуг составил 10,1%. За десять месяцев коммунальные услуги выросли на 8%. Стоимость бытовых услуг увеличилась на 8%.