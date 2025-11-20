На Ямале выросли цены на товары и услуги, но остались ниже общероссийских показателей

За указанный период цены на продовольственные товары в ЯНАО выросли на 8,4%. Этот показатель отражает общую тенденцию, которая затрагивает различные группы продуктов. Цены на рыбу увеличились на 21,8%, молочные продукты выросли на 14,4%. Цены на мясо повысились на 12,5%. Стоимость овощей увеличилась на 9,5%.