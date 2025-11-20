В Волгограде опять подскочили цены на бензин и дизельное топливо

Водителям в Волгограде и области снова придется больше тратить на заправку своих автомобилей. За прошедшую неделю цены на бензин и дизельное топливо опять выросли, о чем свидетельствуют свежие данные Волгоградстата, сообщает сайт volgograd.kp.ru.