В Волгограде опять подскочили цены на бензин и дизельное топливо

Водителям в Волгограде и области снова придется больше тратить на заправку своих автомобилей. За прошедшую неделю цены на бензин и дизельное топливо опять выросли, о чем свидетельствуют свежие данные Волгоградстата, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Наиболее заметный скачок показало дизельное топливо. Его стоимость увеличилась на 30 копеек (0,4%), и теперь средняя цена за литр составляет 71,68 рубля. Неделей ранее она была на уровне 71,38 рубля.
Не обошло подорожание и бензин. Самый популярный АИ-92 прибавил в цене 5 копеек, достигнув отметки 61,25 рубля за литр. Стоимость литра АИ-95 выросла на 7 копеек, до 67,71 рубля.
Больше всего среди бензинов подорожал высокооктановый АИ-98 — сразу на 15 копеек. Его новая цена на волгоградских АЗС теперь составляет 87,71 рубля.