«Есть один нюанс». Адвокат сказала белорусам, как избежать оплаты за коммуналку по полному тарифу

Виктория Катько уточнила: если белорус живет и работает в других странах, к примеру, в Польше или Литве, то законодатель говорит о том, что он не занят в экономике Беларуси. И добавила, что такие белорусы должны оплачивать все расходы, которые государство несет государство по оплате коммунальных услуг. Однако она заметила, что существует один нюанс, предусмотренный со стороны законодателя.