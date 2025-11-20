«Есть один нюанс». Адвокат сказала белорусам, как избежать оплаты за коммуналку по полному тарифу

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Виктория Катько в эфире телеканала СТВ сказала белорусам, как избежать оплаты за коммуналку по полному тарифу.
Виктория Катько уточнила: если белорус живет и работает в других странах, к примеру, в Польше или Литве, то законодатель говорит о том, что он не занят в экономике Беларуси. И добавила, что такие белорусы должны оплачивать все расходы, которые государство несет государство по оплате коммунальных услуг. Однако она заметила, что существует один нюанс, предусмотренный со стороны законодателя.
— Это как избежать полной оплаты стоимости коммунальных услуг для тех граждан, которые проживают не в странах ЕАЭС и не заняты в экономике Республики Беларусь. Это нужно ставить на учет ФСЗН и, соответственно, оплачивать самим налог, — уточнила адвокат Минской городской коллегии.