Пермское предприятие начало производить сверхчистые соли для медицины и промышленности

Таблетированная соль разработана для автоматических систем водоподготовки и умягчения воды. Прессованные таблетки растворяются с постоянной скоростью, не образуют пыли и сохраняют форму при длительном хранении. Хлорид натрия для электролиза — особо чистая соль, созданная с учетом строгих требований современных электролизеров. Продукт производится методом вакуумного выпаривания природных рассолов, что обеспечивает чистоту, необходимую для получения хлора и каустической соды на химических предприятиях.