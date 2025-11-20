Бюджет Челябинской области на 2026 год принят депутатами ЗСО в первом чтении

«Бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов принят в первом чтении», — сообщил Гербер во время заседания, передает корреспондент URA.RU. Доходы бюджета Челябинской области на 2026 год запланированы в сумме 318,8 миллиарда рублей, их них 90% доходов — собственные налоговые и неналоговые поступления. Расходы — 379,3 миллиарда рублей, что выше первоначального бюджета 2025 года на 10,5%.