Минэкономики сказало, сколько женщин-предпринимателей в Беларуси

На основании данных Национального статистического комитета, директор озвучила портрет среднестатистической женщины-предпринимателя. Она обратила внимание, что речь идет про жительницу города с высшим образованием в возрасте от 30 до 44 лет. Она замужняя, воспитывает одного ребенка.