Минэкономики сказало, сколько женщин-предпринимателей в Беларуси. Подробности озвучила директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ольга Русинович. Об этом пишет БелТА.
Русинович уточнила, что в стране предпринимательскую деятельность осуществляют более 80 000 женщин:
— Это почти 40% всего предпринимательского сообщества. Традиционно, как и в большинстве стран, предпринимательницы выбирают сферы, которые позволяют реализовать свой творческий потенциал.
По словам директора, речь идет про сферы рекламы, маркетинга, консалтинг. Она добавила, что женщины также выбирают сферы красоты, дизайн интерьера, пошив одежды.
— В целом у нас 85% женщин-предпринимателей работают в сфере услуг, — пояснила Ольга Русинович.
На основании данных Национального статистического комитета, директор озвучила портрет среднестатистической женщины-предпринимателя. Она обратила внимание, что речь идет про жительницу города с высшим образованием в возрасте от 30 до 44 лет. Она замужняя, воспитывает одного ребенка.