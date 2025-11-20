Ричмонд
Россия не будет строить ТЭЦ-3 в Усть-Каменогорске: принято решение

Строить новую ТЭЦ-3 в Усть-Каменогорске в следующем году будет компания «Оскемен-Энерго», рассказал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Источник: Курсив

«В декабре мы ожидаем подписания соответствующего договора, инвестором является “Оскемен Энерго”, которое входит в группу “Самрук-Энерго”. Начало строительства ожидаем в первом квартале следующего года, а завершения объекта -конец 2029 года», — сказал он.

В городе наблюдается тепловой дефицит в размере 267 Гкал/час. Новая ТЭЦ-3 будет вырабатывать 360 мегаватт электрической энергии и не менее 1 тыс. Гкал/час тепла.

В апреле 2024 года Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске общей мощностью 1 ГВт. Проект должен был быть реализован российской компанией «Интер-РАО». Предварительная стоимость трех объектов оценивалась в 1,25 трлн тенге.

Однако в конце июля первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр заявил, что Казахстан решил строить три ТЭЦ самостоятельно, так как «Интер-РАО» так и не смогла получить экспортное финансирование по невысокой ставке.

По его словам, была начата активная фаза строительства ТЭЦ в Кокшетау. Заказчиком выступила компания «Самрук-Энерго». По ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске вопрос оставался нерешенным.

В августе «Курсив» писал, что правительство России все еще прорабатывает вопрос финансирования строительства двух ТЭЦ — в Семее и Усть-Каменогорске.