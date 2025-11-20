Названы улицы, которые отремонтируют в столице Приморья по нацпроекту

Как уточняют специалисты администрации Владивостока, комплексный ремонт на 2026 год запланирован на улицах Черняховского и Невельского. Сейчас мэрия объявила конкурс на поиск подрядной организации. Подрядчик будет определён на конкурсной основе. Основными критериями будет наличие опыта в подобной работе, а также наличие техники и рабочих.
Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 4 декабря 2025 года. К работам подрядчику нужно будет приступить 1 марта, а завершить ремонт до 30 сентября.
Работа на обозначенных улицах запланирована масштабная: потребуется восстановить инженерные коммуникации, смонтировать дождеприёмники на сетях ливневой канализации, отремонтировать лестницы и подпорные стены, обустроить остановки общественного транспорта с новыми павильонами, благоустроить тротуары, перенести сети наружного освещения, отремонтировать проезжую часть. Также нужно будет смонтировать дорожное ограждение, установить знаки, нанести разметку, обустроить искусственные дорожные неровности. Работы затронут участки дорог протяжённостью 2,6 километров.
Невельского и Черняховского — не единственные улицы, на которых в столице Приморья в следующем году будет проведён ремонт. В настоящее время специалисты работают над проектом реконструкции перекрёстка Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская. К реализации проекта планируется приступить в следующем году.