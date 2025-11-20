Названы улицы, которые отремонтируют в столице Приморья по нацпроекту

Как уточняют специалисты администрации Владивостока, комплексный ремонт на 2026 год запланирован на улицах Черняховского и Невельского. Сейчас мэрия объявила конкурс на поиск подрядной организации. Подрядчик будет определён на конкурсной основе. Основными критериями будет наличие опыта в подобной работе, а также наличие техники и рабочих.