Депутаты единогласно поддержали проект бюджета Новосибирской области на 2026 год

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно поддержали в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Документ представил зампред правительства, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков отметил, что средства направят на развитие здравоохранения, науки и образования, транспортной инфраструктуры и ЖКХ. Среди крупных проектов — строительство детского реабилитационного центра, развитие НМИЦ им. Мешалкина, возведение кампуса мирового уровня при НГУ, строительство девяти школ в Новосибирске на 7,5 тысячи мест и капитальный ремонт 35 образовательных учреждений.
По словам Виталия Голубенко, в 2026 году доходы бюджета прогнозируются на уровне почти 325 млрд рублей, из них собственные доходы — 300 млрд рублей. Рост к итогам текущего года — 107,5%. Расходы запланированы в объёме 369 млрд рублей. В 2027 году доходы ожидаются на уровне 342 млрд рублей, в 2028-м — 362 млрд рублей.
Министр финансов отметил, что документ обеспечивает выполнение социальных обязательств, поддержку участников СВО и их семей, развитие образования, медицины и социальной инфраструктуры.
Также депутаты в двух чтениях поддержали поправки в бюджет текущего года и планового периода.
Расходы бюджета Новосибирской области предусмотрены на уровне 369 млрд рублей в 2026 году, 389 млрд — в 2027 году и 412 млрд — в 2028 году.