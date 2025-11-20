Депутаты единогласно поддержали проект бюджета Новосибирской области на 2026 год

По словам Виталия Голубенко, в 2026 году доходы бюджета прогнозируются на уровне почти 325 млрд рублей, из них собственные доходы — 300 млрд рублей. Рост к итогам текущего года — 107,5%. Расходы запланированы в объёме 369 млрд рублей. В 2027 году доходы ожидаются на уровне 342 млрд рублей, в 2028-м — 362 млрд рублей.