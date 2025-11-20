Власти подсчитали, сколько калининградцы тратят на бензин

Кроме того, власти назвали источники наполнения регионального дорожного фонда. Львиная доля (77%) поступает из акцизов на нефтепродукты. Транспортный налог составляет лишь 19%, ещё 4% — поступления от штрафов за нарушения ПДД. В 2024 году калининградские автомобилисты получили «письма счастья» на 429 миллионов рублей.