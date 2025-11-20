Ричмонд
Власти подсчитали, сколько калининградцы тратят на бензин

Это основная статья расходов автовладельцев.

Источник: Клопс.ru

Калининградские автомобилисты тратят в среднем за год на топливо 90 тысяч рублей. Такие данные приводит региональное правительство.

В качестве примера взяли транспорт с мощностью двигателя 140 лошадиных сил. На топливо уходит 65% общих автозатрат. Следующим значимым пунктом можно назвать техническое обслуживание. На эти цели, по подсчётам чиновников, тратится 40 тысяч рублей, или 29%.

4%, или 5 тысяч водители платят за полис ОСАГО, ещё 2% (2 800 рублей) составляет платёж по транспортному налогу. Всего власти оценили годовые расходы среднестатистического автомобилиста области в 137 800 рублей.

В правительстве не учли оплату парковок, штрафы за нарушение ПДД и ремонт авто. Подчас всё это обходится в значительные суммы.

Кроме того, власти назвали источники наполнения регионального дорожного фонда. Львиная доля (77%) поступает из акцизов на нефтепродукты. Транспортный налог составляет лишь 19%, ещё 4% — поступления от штрафов за нарушения ПДД. В 2024 году калининградские автомобилисты получили «письма счастья» на 429 миллионов рублей.