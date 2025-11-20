Ричмонд
Бюджет-2026: сколько потратят на оборону и образование

