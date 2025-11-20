Аналитики выяснили, кому в Калининграде сейчас предлагают самую высокую зарплату: тренды рынка труда

На рынке труда появилось и несколько трендов. Аналитики отметили тенденцию на обучение начинающих сотрудников — в третьем квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го таких вакансий стало больше на 125%. На 61% выросло количество предложений с бесплатным питанием, а на 34% — с подарками детям на праздники.