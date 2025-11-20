Аналитики выяснили, кому в Калининграде сейчас предлагают самую высокую зарплату: тренды рынка труда

В Калининградской области сохраняется высокий спрос на рабочие и линейные профессии. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Работа».
Средняя зарплата в регионе за год поднялась на 9% — до 75,4 тысячи рублей. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали машинисты (188 700 рублей в месяц), маляры (163 502 рублей) и бурильщики (149 643 рублей). В сфере транспорта и логистики больше всех получают дальнобойщики (140 300 рублей).
На рынке труда появилось и несколько трендов. Аналитики отметили тенденцию на обучение начинающих сотрудников — в третьем квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го таких вакансий стало больше на 125%. На 61% выросло количество предложений с бесплатным питанием, а на 34% — с подарками детям на праздники.
Набирают популярность гибкие форматы с частичной и временной занятостью. На 125% вырос спрос на специалистов, владеющих нейросетями, причём во всех профессиях.
Учёные и инженеры Калининградской области вопреки общероссийскому тренду обогнали айтишников по престижу профессии.