В каких регионах Казахстана чаще всего задерживают зарплаты

«По регионам — это Алматинская область (190 млн) и Восточно-Казахстанская область (140 млн тенге). Бывает в течение месяца, бывает по 2−3 месяца не выплачивают. Это проблемные предприятия. Они, как правило, либо банкроты, на банкротство идут, либо на реабилитации. То есть проблемные. У них счета арестованы, у них нет имущества, платить не с чего», — резюмировал спикер.