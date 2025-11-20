В Ростовской области возведут распределительный центр за 7 млрд рублей

Крупный ретейлер ожидает завершения строительства распределительного центра в Ленинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает «Город N».
Объект с общим объемом инвестиций в 7 млрд рублей планируют открыть в июле 2026 года. Речь идет логистическом комплексе в 47 тысяч кв. метров, площадку собираются сдавать в аренду.
После открытия на территории должны работать современные мультитемпературные склады, автотранспортное предприятие и топливозаправочная станция.
Предполагается, что распределительный центр будет обеспечивать товарами примерно 1,2 тысячи донских торговых точек, в том числе магазины у дома, дискаунтеры с самообслуживанием, фирменные аптеки и другие площадки.
Мощности комплекса позволят ежесуточно обрабатывать до 800 тонн продукции и обслуживать 125 грузовых автомобилей. Поставки будут осуществлять 645 поставщиков, большинство из которых — местные производители.