В Новороссийске собрали рекордный урожай винограда: хозяйства собрали 15 490 тонн ягоды, что на 1 490 тонн (≈10,6%) больше, чем год назад. Виноградники города-героя занимают общую площадь 2 537 гектаров, в уборочной кампании задействованы 32 предприятия.
«Рост производства обусловлен не только благоприятными погодными условиями и трудом сельхозработников, но и инвестициями в обновление посадок. В текущем году в Новороссийске дополнительно высажено 289 гектаров молодых виноградников — залог будущих урожаев и укрепления отрасли в регионе», — сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Новороссийск давно занимает важное место в аграрном секторе края: мастерство виноградарей и внедрение современных технологий позволяют увеличивать производство и повышать качество сырья, что важно и для винодельческой отрасли, и для рынка свежей продукции.
Ранее «КП» сообщала, что несмотря на рекордный сбор урожая цены на вино опускаться не будут.