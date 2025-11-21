Ричмонд
В Новороссийске собрали рекордный урожай винограда

Урожай винограда в Новороссийске собрали на 10% больше, чем годом ранее.

Источник: kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске собрали рекордный урожай винограда: хозяйства собрали 15 490 тонн ягоды, что на 1 490 тонн (≈10,6%) больше, чем год назад. Виноградники города-героя занимают общую площадь 2 537 гектаров, в уборочной кампании задействованы 32 предприятия.

«Рост производства обусловлен не только благоприятными погодными условиями и трудом сельхозработников, но и инвестициями в обновление посадок. В текущем году в Новороссийске дополнительно высажено 289 гектаров молодых виноградников — залог будущих урожаев и укрепления отрасли в регионе», — сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Новороссийск давно занимает важное место в аграрном секторе края: мастерство виноградарей и внедрение современных технологий позволяют увеличивать производство и повышать качество сырья, что важно и для винодельческой отрасли, и для рынка свежей продукции.

Ранее «КП» сообщала, что несмотря на рекордный сбор урожая цены на вино опускаться не будут.