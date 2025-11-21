Участнику СВО из Борского округа вручили ключи от квартиры

Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, в 2025 году из областного бюджета выделено 2,5 млрд рублей на обеспечение жильём детей-сирот. Планируется, что около 680 человек получат квартиры. Работа ведётся по двум направлениям: закупка готового жилья и предоставление жилищных сертификатов.