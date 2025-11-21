Ричмонд
Участнику СВО из Борского округа вручили ключи от квартиры

20 ноября в Борском округе состоялось торжественное вручение ключей от квартиры участнику специальной военной операции Павлу.

Источник: НТА-Приволжье

Жильё предоставлено ему по закону как ребенку-сироте, достигшему совершеннолетия.

В мероприятии приняли участие министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, руководитель военного следственного отдела Следственного комитета России по Нижегородскому гарнизону Максим Игнатович и заместитель главы администрации муниципального округа г. Бор Евгений Редозубов.

Квартира расположена в новом доме с ремонтом, сантехникой и необходимым оборудованием. Дом находится в жилом районе с развитой инфраструктурой.

Павел прибыл в отпуск из зоны СВО и в этот период получил жильё. По его словам, квартира ему нравится, рядом расположены школа, магазины и детский сад.

Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, в 2025 году из областного бюджета выделено 2,5 млрд рублей на обеспечение жильём детей-сирот. Планируется, что около 680 человек получат квартиры. Работа ведётся по двум направлениям: закупка готового жилья и предоставление жилищных сертификатов.

С 1 ноября в регионе введены региональные сертификаты, которые позволяют молодым людям получать жильё с 18 лет. Особый приоритет отдается детям-сиротам из числа участников СВО.