Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 10,5%

По сравнению с декабрем 2024 года рост составил 10,53%. За два последних месяца топливо подорожало в среднем на 1,5%. Наибольший прирост зафиксирован у бензина марки АИ-92. Его цена выросла на 10,95% и достигла 61,21 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 10,36% до 66,01 рубля. АИ-98 и выше прибавил 6,12% и теперь стоит 86,43 рубля за литр. Дизельное топливо показало наименьший рост среди всех видов — 5,86%. Его средняя цена в октябре составила 70,69 рубля.