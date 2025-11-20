В Беларуси за январь-октябрь использовано Br44,1 млрд инвестиций в основной капитал

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе — октябре 2025 года использовано Br44,1 млрд инвестиций в основной капитал. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Удельный вес Минской области в общем объеме использованных инвестиций в основной капитал составил 25,1%. В Минске использовано 21,9% инвестиций, в Гомельской области — 13%, Брестской — 12,6%, Гродненской — 9,7%, Витебской — 9,1%, Могилевской — 8,5%.
Технологическая структура инвестиций в основной капитал следующая: строительно-монтажные работы — 49,2%, машины, оборудование, транспортные средства — 37,8%, прочие работы и затраты — 10,7%, объекты интеллектуальной собственности — 2,3%.
Государственные инвестиции в основной капитал составили 39,7%, частные — 54%, иностранные — 6,3%.-0-