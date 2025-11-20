Обучение кадров, поставки продукции. Беларусь и Эфиопия активизируют сотрудничество в АПК

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Яковчиц провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Генетом Тешоме Жирру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.
Обсуждены перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе. За девять месяцев товарооборот между странами вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основу экспорта из Беларуси составляет рапсовое масло — его поставки увеличились в 2,3 раза. В импортном потоке — кофе, цветы, зерно и бобовые культуры из Эфиопии.
«Стороны подтвердили заинтересованность в расширении торгово-экономического взаимодействия. На стадии согласования находится дорожная карта по развитию аграрного сотрудничества, которая заложит основу для системной реализации совместных проектов», — отметили в пресс-службе.
Александр Яковчиц сообщил, что белорусские производители готовы выйти на эфиопский рынок с продукцией глубокой переработки: сухим молоком, молочной сывороткой, сливочным маслом, говядиной и мясом птицы. Так, например, компания «Беллакт» может поставлять детское питание, а также специализированные продукты для беременных и кормящих женщин.
Перспективным направлением признано сотрудничество в подготовке кадров. Беларусь предлагает использовать опыт четырех аграрных вузов, подведомственных Минсельхозпроду, которые охватывают весь спектр профессий, востребованных в современном АПК.
Еще одно направление — поставки белорусских минеральных удобрений и ветеринарных препаратов, где отмечен значительный потенциал взаимодействия.
Посол Эфиопии Генет Тешоме Жирру отметил высокий уровень развития белорусской аграрной отрасли и выразил заинтересованность в трансфере технологий, особенно в области механизации сельского хозяйства. «Сейчас в своей стране мы работаем над вопросами улучшения кормовой базы, поскольку страна обладает большим количеством крупного рогатого скота, теперь предстоит работать над повышением молочной и мясной продуктивности», — сказал он.
Белорусская сторона также предложила рассмотреть формат сотрудничества «под ключ»: проектирование и строительство молочно-товарных комплексов, поставку оборудования и передачу технологических решений.
Беларусь сформирует комплексные предложения для Эфиопской стороны по всем направлениям сотрудничества, работа с которыми позволит выстроить взаимовыгодные торговые отношения. -0-