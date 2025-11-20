Ричмонд
Приватизация прошла успешно: единственную гостиницу в Краснокамске продали с молотка

Единственную гостиницу Краснокамска (Пермский край) выкупил предприниматель из Кунгура. Торги по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Гостиница “Кама”» состоялись на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» в ноябре. Как следует из материалов аукциона, единственным участником и победителем признан индивидуальный предприниматель Дмитрий Евстигнеев, специализирующийся на аренде и управлении недвижимым имуществом.

Стоимость сделки составила почти 83 млн рублей.

«Начальная цена лота составляла 82,9 млн рублей. Единственным участником и победителем торгов признан индивидуальный предприниматель Дмитрий Евстигнеев», — на опубликованные сведения ссылается «Коммерсант-Прикамье». Комитет земельных и имущественных отношений администрации округа выступил организатором приватизации.

URA.RU уже писало, что продажу здания на проспекте Мира, 18 власти инициировали в октябре текущего года. Объект 1962 года постройки имеет площадь около 1,8 тысячи квадратных метров. По данным официального сайта, отель располагает 46 номерами от «эконом» до «люкс» и может одновременно принять до 100 человек. В здании также находятся конференц-зал, зал переговоров и бильярдная.

Вариант продажи гостиницы в муниципалитете рассматривали давно. Но против выступала прокуратура. Надзорный орган указывал, что в случае чрезвычайной ситуации в муниципалитете может не хватить маневренного жилфонда, если здание уйдет в частные руки.

Согласно информации Rusprofile, бизнесмен Евстигнеев работает в сфере аренды и управления недвижимым имуществом с 1995 года. Он является учредителем семи организаций, среди которых — ООО «Гостиница “Ирень”», управляющее одноименным отелем в Кунгуре. В ноябре 2024 года юридический адрес этой компании был изменен на город Грозный Чеченской Республики.