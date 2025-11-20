Приватизация прошла успешно: единственную гостиницу в Краснокамске продали с молотка

URA.RU уже писало, что продажу здания на проспекте Мира, 18 власти инициировали в октябре текущего года. Объект 1962 года постройки имеет площадь около 1,8 тысячи квадратных метров. По данным официального сайта, отель располагает 46 номерами от «эконом» до «люкс» и может одновременно принять до 100 человек. В здании также находятся конференц-зал, зал переговоров и бильярдная.