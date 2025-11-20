NYT: Индия завершает трехлетние закупки российской нефти

«Последние супертанкеры с российской нефтью покинули свои доки в Черном море около четырех недель назад, стремясь достигнуть Индии до пятницы, когда должны вступить в силу санкции США. Ожидается, что создание запасов в последний момент ознаменует завершение трехлетнего периода активных закупок российской нефти», — сообщает корреспондент.