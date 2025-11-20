NYT: Индия завершает трехлетние закупки российской нефти

Активные закупки российской нефтью показывают, что Индия готовится принять западные санкции.
Индия активно закупает российскую нефть перед началом действия американских санкций. Это указывает на завершение трехлетнего периода бурной торговли топливом между странами. Об этом сообщает корреспондент NYT Алекс Травелли.
«Последние супертанкеры с российской нефтью покинули свои доки в Черном море около четырех недель назад, стремясь достигнуть Индии до пятницы, когда должны вступить в силу санкции США. Ожидается, что создание запасов в последний момент ознаменует завершение трехлетнего периода активных закупок российской нефти», — сообщает корреспондент.
Ранее сообщалось, что Россия и Индия ищут способы обхода западных санкций при поставках нефти. В частности, в декабре 2025 года ожидается визит президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.