Раскрыта неожиданная причина, когда ГАИ останавливает автомобиль

Сотрудник ГАИ остановит автомобиль, если подозревает, что там провозят оружие.
Инспектор ДПС вправе потребовать остановить автомобиль для досмотра при подозрении на перевозку запрещенных предметов, например, оружия. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.
«Если сотрудник ДПС подозревает, что в автомобиле происходит перевозка орудия или предмета совершения административного правонарушения, а также запрещенных к перевозке предметов, допустим, оружия, он попросит водителя остановиться для досмотра», — рассказал Лев Воропаев в разговоре с «Газетой.ру». Он предупредил, что при подозрении на нарушение инспектор вправе попросить открыть транспортное средство и показать багажник и бардачок.
При этом, по словам юриста, сотруднику ДПС запрещено нарушать физическую целостность машины, а процесс досмотра происходит в присутствии водителя. После досмотра составляется протокол.
С 1 декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили. Также появились изменения в системе штрафов за отсутствие ОСАГО и порядок взыскания долгов по транспортному налогу.
Ранее предполагалось, что новые правила расчета утилизационного сбора начнут действовать с 1 ноября 2025 года, но по поручению первого вице-премьера России Дениса Мантурова дата была перенесена на 1 декабря. Также с 1 ноября ФНС получила право взыскивать долги по транспортному налогу напрямую через банки без решения суда.