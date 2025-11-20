Раскрыта неожиданная причина, когда ГАИ останавливает автомобиль

«Если сотрудник ДПС подозревает, что в автомобиле происходит перевозка орудия или предмета совершения административного правонарушения, а также запрещенных к перевозке предметов, допустим, оружия, он попросит водителя остановиться для досмотра», — рассказал Лев Воропаев в разговоре с «Газетой.ру». Он предупредил, что при подозрении на нарушение инспектор вправе попросить открыть транспортное средство и показать багажник и бардачок.