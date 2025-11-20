Челябинский «Мечел» резко сократил добычу угля

Добычу угля «Мечел» снизил на 38%
Холдинг «Мечел», в состав которого входит Челябинский металлургический комбинат, резко сократил добычу угля по итогам девяти месяцев 2025 года. Показатель упал на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.
«В январе-сентябре 2025 года “Мечел” сократил добычу угля на 38% (до 4,94 млн тонн) Снижение продолжилось и в третьем квартале: добыча угля уменьшилась на 16% по сравнению с предыдущим кварталом», — заявляют в компании.
В целом «Мечел» также сократил выплавку стали на 2%, а производство чугуна — на 5%. Гендиректор «Мечела» Игорь Хафизов пояснил, что в условиях сложной рыночной конъюнктуры компания сосредоточилась на выпуске более рентабельной продукции.
Ранее Кирилл Зюзин, сын председателя совета директоров челябинского холдинга «Мечел» Игоря Зюзина, был назначен на должность заместителя генерального директора по финансам. Это назначение произошло в сложный для компании период — «Мечел» несет серьезные финансовые убытки. Ситуация в холдинге настолько серьезная, что в правительстве России даже обсуждают возможность введения моратория на банкротство для всей металлургической отрасли.