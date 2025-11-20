Челябинский «Мечел» резко сократил добычу угля

Ранее Кирилл Зюзин, сын председателя совета директоров челябинского холдинга «Мечел» Игоря Зюзина, был назначен на должность заместителя генерального директора по финансам. Это назначение произошло в сложный для компании период — «Мечел» несет серьезные финансовые убытки. Ситуация в холдинге настолько серьезная, что в правительстве России даже обсуждают возможность введения моратория на банкротство для всей металлургической отрасли.