Пермский бизнес готовится к реформе налогообложения: как нововведение повлияет на предпринимателей

Согласно законопроекту, применять АУСН смогут организации и ИП с численностью сотрудников не более пяти человек, годовым доходом до 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн рублей. Для них устанавливаются фиксированные налоговые ставки: 8% при объекте «доходы» и 20% при объекте «доходы минус расходы», без права их снижения на региональном уровне. Такой режим освободит плательщиков от налога на прибыль, НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности, налога на имущество организаций и физлиц (кроме объектов, облагаемых по кадастровой стоимости), НДС, а также от уплаты большинства страховых взносов, кроме взносов от несчастных случаев и профзаболеваний. Кроме того, бизнесу не придется сдавать большую часть налоговой отчетности.