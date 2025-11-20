Нацбанк заявил про почти 600 кибератак на финансовые организации Беларуси в 2025

Нацбанк сообщил про значительный рост числа кибератак на финансовые организации Беларуси: если за весь 2024 год нарушений безопасности защиты информации было 177, то за январь — октябрь 2025-го их уже почти 600. Эти цифры, сообщает БелТА, на форуме «Кибербезопасность-2026» в Минске привел первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров по данным автоматизированной системы обработки инцидентов регулятора.