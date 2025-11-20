Нацбанк заявил про почти 600 кибератак на финансовые организации Беларуси в 2025

Нацбанк сообщил про значительный рост числа кибератак на финансовые организации Беларуси: если за весь 2024 год нарушений безопасности защиты информации было 177, то за январь — октябрь 2025-го их уже почти 600. Эти цифры, сообщает БелТА, на форуме «Кибербезопасность-2026» в Минске привел первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров по данным автоматизированной системы обработки инцидентов регулятора.
Егоров назвал те нарушения, число которых существенно выросло. Это сканирование портов для взлома сети, попытки эксплуатации уязвимостей и DDoS-атаки. И Нацбанк, говорит Егоров, ждет в этом направлении только рост и ускорение атак в связи с развитием искусственного интеллекта, который может помочь злоумышленникам.
«Безусловно, и банки, и другие организации должны точно так же использовать искусственный интеллект для борьбы с этими проявлениями», — назвал один из рецептов контрмер первый замглавы Нацбанка Беларуси.
Упомянутая автоматизированная система обработки инцидентов показывает, что основные мошеннические схемы в белорусском пространстве — инвестирование, декларирование, оплата товаров и услуг, которые не существуют. Однако, говорит Егоров, схемы мошенников усложняются, становясь многоступенчатыми:
«Видим большой рост, но еще не доминирующий, в использовании технологии NFC с токенизированными инструментами, а также криптобиржи для вывода похищенных денег».
Национальный банк с коммерческими банками, криптобиржами, криптоброкерами ведет активную контрработу в данных направлениях. Также спикер отметил план регулятора по внедрению трех стандартов в кибербезопасности.
Тем временем власти Литвы отказались компенсировать убытки перевозчиков из-за закрытия границ с Беларусью.
А Министерство по налогам и сборам Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом.